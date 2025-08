Risorse per le cooperative di comunità Fondazione Noi-Legacoop Toscana premia la Vallesanta di Corezzo

CHIUSI DELLA VERNA La Fondazione Noi-Legacoop Toscana sostiene con forza il sistema delle cooperative di comunitĂ toscane ed assegna contributi per 118mila euro attraverso il bando " Fatti per restare ", promosso in collaborazione con il Teatro Povero di Monticchiello per supportare la costituzione di nuove cooperative di comunitĂ e sostenere i progetti di sviluppo di quelle esistenti. Tra coloro che hanno partecipato al bando, saranno sostenuti 9 progetti di sviluppo di cooperative di comunitĂ giĂ attive (per un totale di 98mila euro) e sarĂ incentivata la nascita di 4 nuove cooperative di comunitĂ con un contributo di 5mila euro ciascuna.

In questa notizia si parla di: cooperative - comunitĂ - fondazione - legacoop

Borghi futuri, la rete delle cooperative di comunitĂ toscane fa scuola - Levigliani (Lucca), 18 giugno 2025 - Borghi futuri, la rete delle cooperative di comunitĂ toscane, fa scuola e racconta la sfida di un modello virtuoso che attraverso le sue attivitĂ supporta le aree interne, combatte lo spopolamento e sostiene la qualitĂ della vita e le economie locali.

Giovani e cooperative di comunitĂ : ecco il manifesto per il futuro dei territori montani - Motore di cambiamento, capaci di affrontare in modo concreto i problemi di spopolamento, impoverimento economico e disgregazione sociale che interessano vaste porzioni del territorio italiano.

Montagna e aree interne, la Regione sostiene con un bando i progetti delle cooperative di comunità - Progetti in campo turistico, agricolo, culturale, sociale ma anche energetico. E ancora interventi di economia verde, mobilità sostenibile nonché attenzione verso i beni comuni.

