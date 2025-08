Rischio maltempo alla spiaggia di San Giuliano la Marecchia Sailing Cup è anticipata al mattino

A causa del maltempo previsto per il pomeriggio di sabato 2 agosto, la partenza della Marecchia Sailing Cup è anticipata al mattino. La convocazione dei partecipanti alla gara è fissata per le 10 alla spiaggia libera di San Giuliano, mentre la partenza della regata sarĂ alle 10,30. Anche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - spiaggia - giuliano - marecchia

VIDEO | Mare sporco e pericoli in spiaggia dopo il maltempo, le immagini che arrivano dal Comitato Pro Rodia - "Non è una spiaggia ma un torrente". Il maltempo ha complicato la situazione a Rodia. Le immagini che vedete sono di Francesco Carabellò, rappresentante del Comitato “Pro Rodia”, che già nei giorni scorsi ha lanciato un accorato appello alle istituzioni locali, chiedendo un intervento urgente per.

Maltempo Italia, tromba d’aria improvvisa in spiaggia: paura e tutti in fuga - Una domenica di maltempo ha offerto uno spettacolo raro sulla costa ligure: una tromba marina è apparsa davanti alla spiaggia di Savona, attirando l’attenzione di residenti e turisti.

Maltempo, tromba marina arriva in spiaggia: paura e fuga tra i bagnanti - Una domenica segnata dal maltempo ha regalato uno spettacolo tanto raro quanto inquietante sulla costa: davanti alla spiaggia si è formata una tromba marina, attirando l’attenzione di residenti e turisti.

Rischio maltempo, alla spiaggia di San Giuliano la Marecchia Sailing Cup è anticipata al mattino.

Rischio maltempo, alla spiaggia di San Giuliano la Marecchia Sailing Cup è anticipata al mattino - Alle 10 le imbarcazioni sfileranno alla spiaggia libera di San Giuliano davanti alla giuria, che assegnerà un buono del Gruppo Sgr ... Segnala riminitoday.it

Dalla "Barcaccia" al "Siluro": tutto pronto per la Marecchia Sailing Cup - La regata prenderà il via sabato 2 agosto alle 10. altarimini.it scrive