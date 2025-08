Rischia di annegare in Trebbia a Marsaglia salvato dai soccorsi

Un ragazzo di 28 anni ha rischiato di annegare in Trebbia nel tardo pomeriggio di venerdì 1 agosto nella zona di Marsaglia. L'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento: il giovane è stato trovato privo di conoscenza riverso sott'acqua da alcuni bagnanti che lo hanno subito portato a riva e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

