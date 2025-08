rischia di annegare in mare mosso salvata da carabiniere

Tempo di lettura: < 1 minuto Rischia di annegare, una donna viene salvata da un carabiniere nel Salernitano. Sulla spiaggia di Agropoli, alcuni bagnanti hanno notato ad alcune decine di metri dalla riva una persona galleggiare in acqua, in apparente stato di incoscienza. Ad accorgersi immediatamente della situazione è stato il maresciallo comandante della stazione dei Carabinieri di Colorno, in provincia di Parma, che, libero dal servizio e presente sul posto, non ha esitato, nonostante il mare mosso, a entrare in acqua e riportare a riva la donna. Una volta in salvo, il militare le ha anche praticato le manovre di primo soccorso per liberare le vie respiratorie dall’acqua ingerita, prima che la donna fosse affidata al personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

