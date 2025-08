Riqualificazione degli immobili del Comune al via una procedura di partenariato pubblico-privato

Nell'ambito del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, l'Amministrazione comunale ha avviato una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici privati, per esplorare il mercato e individuare soggetti interessati ad avviare un partenariato per riqualificare 276. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Patrimonio pubblico, intesa Demanio-Gse per una riqualificazione sostenibile