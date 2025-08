Torna a muoversi il progetto della tangenziale di Massalengo, dopo anni di attese, ostacoli burocratici e rincari: "Ora si può ripartire". A fare il punto è il sindaco Severino Serafini (nella foto), che chiarisce lo stato dell’opera, da tempo attesa per migliorare la viabilitĂ del territorio e alleggerire il traffico nel centro abitato. "L’opera non è mai stata dimenticata – assicura il primo cittadino – ma i problemi emersi nel tempo, tra cui un ricorso al Tar e l’aumento dei costi, hanno reso necessaria una ripartenza da zero". L’amministrazione ha infatti dovuto riavviare tutto l’iter a seguito della condanna ricevuta nel 2021, quando il Tribunale amministrativo regionale aveva rilevato l’assenza della Valutazione ambientale strategica nella pianificazione urbanistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riprende l’iter della tangenziale. Si cercano fondi