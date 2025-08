Rinchiuso a Gaza da due anni non mi danno più acqua né cibo I nuovi video degli ostaggi scuotono Israele | Abbiate pietà di loro

Pelle e ossa, il volto emaciato e lo sguardo terrorizzato. Così appare Rom Braslavski, ostaggio israeliano prigioniero a Gaza dal 7 ottobre 2023, in un nuovo video diffuso ieri sera dalla Jihad islamica palestinese. Il filmato circola online, ma la famiglia non ne ha autorizzato la diffusione al di lĂ di pochi fotogrammi. A diffondere una versione ridotta all’osso con sottotitoli in italiano è stato Il Riformista. Braslavski, 21 anni, lavorava come guardia di sicurezza al festival di Re’im preso d’assalto dai miliziani. Rapito da Hamas, sarebbe poi stato venduto all’altra principale fazione terroristica di Gaza, la Jihad Islamica. 🔗 Leggi su Open.online