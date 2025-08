Rinasce l’oratorio in paese | Una casa per la comunità Incontri ludici e culturali

Ritorno al futuro, la comunità saldamente al centro del borgo. L’oratorio, un po’ come una volta, torna ad essere al centro della vita del paese. Succede a Casciana, nel comune di Casola in Lunigiana, dove grazie a un finanziamento del Psr 2014-2022 del Gal Lunigiana, ottenuto tramite bando, l’ex edificio è nuovamente fruibile dalla comunità in veste di centro di socializzazione, pronto ad ospitare attività ricreative e associative. Con un investimento di 85 mila euro la riqualificazione ha visto il rifacimento della pavimentazione interna, l’installazione di un impianto di riscaldamento, la realizzazione dei servizi igienici, l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione e l’inserimento di arredi interni ed esterni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinasce l’oratorio in paese: "Una casa per la comunità . Incontri ludici e culturali"

