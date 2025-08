Rimuginio | pensare troppo non risolve i problemi anzi…

Il rimuginio è un pensiero ripetitivo e negativo che alimenta ansia e stati emotivi spiacevoli. Lungi dall’essere una strategia utile per risolvere i problemi, questo processo mentale consuma le nostre energie e ci intrappola in scenari catastrofici. È fondamentale distinguerlo dal costruttivo problem-solving per ritrovare il benessere. Cos’è il rimuginio Il rimuginio si definisce come . Rimuginio: pensare troppo non risolve i problemi, anzi. . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

