SarĂ il braccio di ferro sul Murlungo, sarĂ la posizione dei sindacati che hanno abbandonato il carro, sarĂ una gestione, come dice Gian Maria Nardi, troppo manageriale, fatto sta che la politica vuole recuperare i propri spazi. Il Partito democratico nell’ultima direzione ha manifestato la volontĂ di una verifica del mandato amministrativo e ha dato mandato alla segreteria per un rimpasto di giunta. Un’intenzione che era nell’aria da mesi, uscita da gossip e spifferi di corridoio di via Groppini, sempre rientrata in zona Cesarini con discussioni e tavoli finiti a tarallucci e vino. Adesso invece si fa sul serio e il Pd ha dimostrato di mordere il freno con fibrillazione e insofferenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rimpasto di giunta Il Pd adesso fa sul serio