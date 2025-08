Rimini gli esplode sigaretta elettronica in tasca | 25enne ustionato

Un 25enne a Rimini ha subito un brutto incidente: una sigaretta elettronica gli è esplosa in tasca, procurandogli ustioni di secondo grado. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rimini, gli esplode sigaretta elettronica in tasca: 25enne ustionato

Ustionato dalla sigaretta elettronica, l’incubo del 25enne a Rimini. L’esplosione e la botta alla testa: parte la denuncia alla ditta cinese - Un operaio di 25 anni è finito al pronto soccorso di Rimini, dopo che la sua sigaretta elettronica è esplosa mentre si trovava in tasca.

Rimini, sigaretta elettronica esplosa in tasca: «Una fiammata di un metro, ho un'ustione di terzo grado. Non fumerò più» - Il 25enne di Misano Adriatico ha presentato un esposto contro il produttore cinese e il distributore italiano: «Non l'avevo accesa. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Sigaretta elettronica esplode in tasca a un 25enne di Misano Adriatico, gravi ustioni: "Non fumerò più" - La sigaretta elettronica esplosa nella tasca dei pantaloni del giovane operaio era stata comprata appena 5 mesi fa. Riporta virgilio.it