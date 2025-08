Rimandata a casa sei volte con diagnosi di cefalea ma aveva un trombosi e rimane cieca | risarcita

La donna sarà ora risarcita dalla locale ASL toscana per 800mila euro a causa di "negligenza imprudenza e imperizia grave di tipo omissivo" da parte della struttura sanitaria, come stabilito dai giudici della Corte d’Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: risarcita - rimandata - casa - volte

I fatti risalgono al 2015. La sentenza della corte d'Appello di Firenze: la donna fu rimandata a casa per sei volte con una diagnosi di cefalea e gastrite. «Negligenza, imprudenza ed imperizia grave» dei medici Vai su Facebook

Rimandata a casa sei volte con diagnosi di cefalea ma aveva un trombosi e rimane cieca: risarcita; La curano con antidolorifici ma aveva una trombosi e rimane cieca: risarcimento di oltre 1 milione e 500 mila euro; Siena, va sei volte in pronto soccorso ma la rimandano a casa: aveva un trombo e rimane cieca.

Va in ospedale per dolori al petto: rimandata a casa, muore a 37 anni - Va in ospedale per dolori al petto: rimandata a casa, muore a 37 anni La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei familiari della donna 05/06/2025 Ansa L'ospedale di Vibo ... Si legge su rainews.it

“È occhio pigro”, ma la 24enne aveva tumore al cervello: “Per ... - “Per tre volte i medici mi hanno rimandata a casa dicendo che era stress, alla quarta volta mi hanno diagnosticato l’occhio pigro ma era un tumore al cervello ”, è il racconto della 24enne ... fanpage.it scrive