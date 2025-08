Rilancio del settore termale stanziati 210 milioni

Il rilancio del settore termale come strumento di promozione della salute per favorire processi di benessere psico-fisico della persona e fare prevenzione.È il contenuto di un disegno di legge, di 24 articoli, presentato dalla Lega il 31 luglio al Senato Lega.

Piano strategico per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale nelle Marche, in arrivo milioni di euro - ANCONA – «Un piano strategico efficace per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale nelle Marche, con interventi mirati a sostenere biblioteche, spettacolo dal vivo, cinema, editoria e patrimonio culturale».

Porti, Assonat presenta pdl per rilancio settore - (Adnkronos) – Dopo la presentazione del piano strategico per la portualità turistica italiana, il presidente di Assonat-Confcommercio, Luciano Serra, annuncia oggi una proposta di legge, 'Disposizioni in materia di portualità turistica innovativa', che punta a rilanciare il settore della portualità turistica in Italia.

Rilancio del settore termale, stanziati 210 milioni; Terme di Acqui, Regione, Provincia e Comune uniti per il rilancio; Terme, il presidente Schifani presenta i progetti di rilancio di Sciacca e Acireale alla Bit di Milano.

Il ddl per il rilancio delle terme, un fondo di 150 milioni di euro per riqualificare gli stabilimenti a Montecatini - Il disegno di legge della Lega presentato al Senato dal vicepresidente Centinaio e dall'ex sindaco Baroncini: "Identità, accessibilità, promozione e valorizzazione sono le parole chiave per dare spint ...

Terme, una legge per il riordino. Domani l'approdo in Parlamento - MONTECATINI TERME (Pistoia) Un disegno di legge che punta al riordino e al rilancio del sistema termale italiano, un settore centrale in Italia, dove il fatturato complessivo supera il miliardo e mezz ...