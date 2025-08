Rifiuti in spiaggia il sindaco dice basta

Parola d’ordine ‘rispetto’. Il sindaco di Campofilone Giovanni Feliziani non ci gira troppo intorno. Dopo aver constatato, per diversi giorni consecutivi, l’abbandono di rifiuti in spiaggia, ieri mattina ha chiesto un incontro con i carabinieri, finalizzato alla stipula di un protocollo a garanzia della salvaguardia dell’ambiente e del rispetto di tutte le persone che conoscono le leggi civili della convivenza, al contrario di chi non le conosce. Sulla spiaggia libera di Ponte Nina, negli ultimi giorni, sono state rinvenute diverse tipologie di rifiuti. Una situazione che ha esasperato la pazienza del sindaco, il quale non ci ha pensato due volte prima di rivolgersi alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti in spiaggia, il sindaco dice basta

