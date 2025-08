Rifiuti abbandonati in autostrada | raffica di denunce grazie alle fototrappole dei Carabinieri

Sei automobilisti denunciati tra Montoro e Serino: controlli serrati con fototrappole e pattuglie dell’Arma. Avellino – Raffica di denunce per abbandono di rifiuti lungo l’autostrada A2, nel tratto che attraversa i comuni di Montoro e Serino. I Carabinieri della Compagnia di Solofra, in collaborazione con il Nucleo Forestale di Forino e su impulso della Procura di Avellino, hanno identificato e denunciato sei automobilisti sorpresi a gettare sacchi e materiali, alcuni dei quali classificati come pericolosi, nelle piazzole di sosta. Gli episodi si sono verificati soprattutto nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Annullata interdittiva antimafia a società coinvolta nell'inchiesta sulla 'autostrada dei rifiuti' - La società Ladar Srl di Succivo può riscriversi nella white list. E’ il risultato della pronuncia della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduto da Vincenzo Salamone che ha accolto il ricorso presentato dai titolari della società i fratelli Bruno e Romualdo.

Dramma sull’Autostrada A1, si ribalta navetta della raccolta rifiuti: c’è una vittima - Un drammatico incidente si è verificato questa mattina, 7 luglio, sull’autostrada del Sole, in direzione sud, poco dopo il casello di Santa Maria Capua Vetere.

Incidente in autostrada, mezzo per la raccolta rifiuti si ribalta: un morto tra Capua e Caserta - Una persona è morta nel pomeriggio di oggi in seguito a un incidente stradale sull'Autostrada A1 tra le uscite di Capua e Caserta Nord.

