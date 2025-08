Rievocando la battaglia per la libertà | al Passo del Giogo c’è l’attore mito di Band of Brothers

Scarperia (Firenze), 1 agosto 2025 – Grandi emozioni per ‘Un tuffo nella storia’. Alla rievocazione storico-culturale, organizzata dall’associazione Gotica Toscana sul passo del Giogo di Scarperia per sabato 30 e domenica 31 agosto, si aggiunge un appuntamento unico per gli appassionati di Band of Brothers, l’iconica serie prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks che, dopo il film, Salvate il soldato Ryan, ha portato nelle case la storia dello sbarco in Normandia, visto con gli occhi dei paracadutisti della 101^ divisione, ‘le aquile urlanti’. Sul passo del Giogo, per l’intero weekend sarà presente l’attore James Madio, che nella serie del 2001, aveva interpretato il ruolo del soldato italo-americano, Frank Perconte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

