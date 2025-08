Vendono, non si sa bene ancora a chi, ma confermano gli investimenti. I manager della multinazionale Carrier, che dal 2015 sono i proprietari dell’italianissima societĂ di caldaie Riello, continuano a essere alla ricerca di un possibile acquirente per la storica azienda e gli stabilimenti di Lecco, Legnago e Volpago, in Veneto. A Lecco, dove c’è un polo di ricerca e sviluppo, verrĂ però lo stesso realizzata una nuova camera climatica: servirĂ per sviluppare tecnologie green e ibride, che potrebbero assicurare sia il prosieguo del lavoro ai 160 dipendenti dell’unitĂ lecchese, sia agli altri 450 colleghi circa delle altre realtĂ produttive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riello, caldaie in vendita. Caccia a nuovi proprietari. Investimenti sulla ricerca