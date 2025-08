Sei appuntamenti con la lettura in compagnia degli autori che si snoderanno nel mese di agosto: torna a Montefortino la rassegna ‘Montefortino Book Festival’. Lo scorso anno, in occasione della prima edizione, la manifestazione ideata e organizzata dall’associazione ‘Onda di Montefortino’, costituito da Francesca Ripani, Elena Vallesi e Anita Settimi, con il patrocinio dell’amministrazione, raccolse subito il favore di residenti e visitatori, tanto che è stata allestita questa seconda edizione che si svolgerà in piazza Umberto I, il salottino del paese con alle spalle il suggestivo panorama dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riecco l'appuntamento con la rassegna letteraria. Uno sguardo sull'Appennino