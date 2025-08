Riecco Dario Hubner | sarà allenatore della Zeta Milano squadra tutta social di Seconda Categoria

La grinta e la voglia di stupire, quando era calciatore, non gli sono mai mancate. E ora Dario Hubner riparte con una nuova avventura. Lo fa indossando i panni insoliti di allenatore, ruolo che in carriera ha svolto per una sola stagione e con risultati deludenti ormai undici anni fa. Il celebre “Tatanka”, classe 1967, è infatti il nuovo allenatore della Zeta Milano, squadra che da settembre giocherĂ nella Seconda Categoria lombarda. A chi si sorprende di questa decisione è giusto ricordare che, al netto della bassa serie in cui milita, il club meneghino ha un progetto molto importante. La Zeta è infatti stata fondata solo un anno fa dal content creator Antonio Pellegrino (in arte Zw Jackson). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Riecco Dario Hubner: sarĂ allenatore della Zeta Milano, squadra tutta social di Seconda Categoria

