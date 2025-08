Ricostruzione post alluvione in Regione una nuova sede operativa per la struttura commissariale

Accelerare il passo, rafforzare il gioco di squadra e offrire risposte sempre più tempestive a cittadine, cittadini, imprese e territori colpiti. È con questo obiettivo che la Regione Emilia-Romagna, guidata dal presidente Michele de Pascale, ha deciso di assegnare una nuova sede – con uffici e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Comunicato Regione: Ricostruzione post alluvione. Nuova sede operativa in Regione Emilia-Romagna per la struttura commissariale guidata dal Commissario straordinario Fabrizio Curcio. Oggi, a Bologna, la firma, da parte di Curcio e del presidente de Pascale.

