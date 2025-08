Ricordo che ero seduta su queste tribune sperando e sognando | il commovente addio al tennis di Eugenie Bouchard una caduta sul pavimento bagnato le ha stroncato la carriera

“È stato speciale giocare qui la mia ultima partita”. L’aveva annunciato circa due settimane fa e adesso è arrivato il momento: Eugenie Bouchard si è ritirata dal tennis. La tennista canadese aveva espresso sui social la volontà di dare l’addio nella sua Montreal e così è stato. Oggi numero 1062 del mondo, Bouchard è stata eliminata al secondo turno del WTA di Montreal da Belinda Bencic – numero 20 del mondo – sfiorando addirittura l’impresa. È infatti arrivata una sconfitta in tre set per 6-2, 3-6, 6-4. A fine partita spazio al discorso d’addio e alla commozione della stessa tennista canadese e del pubblico presente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ricordo che ero seduta su queste tribune, sperando e sognando”: il commovente addio al tennis di Eugenie Bouchard, una caduta sul pavimento bagnato le ha stroncato la carriera

