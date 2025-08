Ricette tradizionali della cucina emiliano-romagnola

L'Emilia-Romagna è universalmente riconosciuta come una delle capitali gastronomiche d'Italia, terra di tortellini, Parmigiano Reggiano e prosciutto di Parma. Tuttavia, oltre alle celebrità culinarie che hanno conquistato il mondo, questa regione custodisce un patrimonio di piatti meno noti ma altrettanto straordinari, testimoni di una tradizione che affonda le radici nei secoli. Dalle vallate appenniniche alle pianure attraversate dal Po, ogni borgo conserva ricette che raccontano storie di famiglie contadine, di stagioni scandite dai ritmi della natura e di ingredienti poveri trasformati in prelibatezze indimenticabili.

