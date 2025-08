Riccione | San Lorenzo sotto le stelle celebra la tradizione e la convivialità

Dal 9 al 10 agosto torna uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate: “San Lorenzo sotto le stelle”, la festa popolare organizzata dal comitato d’area San Lorenzo in collaborazione con la parrocchia San Lorenzo in Strada. Un evento che da sempre rappresenta un’occasione preziosa per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: lorenzo - sotto - stelle - riccione

Torna a casa in moto dopo una cena in spiaggia, poi lo schianto con due auto e le fiamme: Lorenzo Perugini muore sotto gli occhi degli amici - SENIGALLIA Stava tornando a casa Lorenzo Perugini dopo una cena in spiaggia con gli amici, che lo seguivano a distanza in auto.

Ginnastica sotto shock: Lorenzo Bonicelli in coma farmacologico dopo una caduta - L’incidente alle Universiadi. Non sono giorni semplici per l’Italia della ginnastica artistica maschile.

Dal Mare fino al Mare, Ostia sotto le stelle di San Lorenzo - Prosegue “Dal mare fino al mare”, il progetto ideato e realizzato da Valdrada Teatro. Due i nuovi itinerari gratuiti in programma ad agosto che intrecciano la storia millenaria del Borgo di Ostia Antica e la suggestione cosmica della notte di San Lorenzo.

Appuntamento sabato 9 e domenica 10 agosto #Riccione #Eventi Vai su X

SABATO 12 LUGLIO IN DUE SESSIONI, ALLE 22.00 E ALLE 23.00, NELL’AMBITO DI PISA JAZZ REBIRTH. LORENZO SIMONI E IACOPO TEOLIS LIVE TRA I RIVERBERI DEL BASTIONE SANGALLO Un concerto per tromba e sax che spazia tra composizioni Vai su Facebook

Riccione: “San Lorenzo sotto le stelle” celebra la tradizione e la convivialità ; Cinè - Giornate di cinema, a Riccione proiezioni sotto le stelle. Gli ospiti da Pierfrancesco Favino a Valerio Mastandrea; Ciak, si gira Ciné. Da Abatantuono a Favino. In arrivo un’ondata di big.

Riccione, torna “San Lorenzo sotto le stelle”: due serate di tradizione, cultura e divertimento - Dal 9 al 10 agosto torna uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate: “San Lorenzo sotto le stelle”, la festa popolare organizzata dal comitato d’area San Lorenzo in collaborazione con la parrocch ... Riporta altarimini.it

Musica sotto le stelle: le Mura di Lucca si accendono per la notte di San Lorenzo - : matinée, concerti notturni e torri aperte per vivere la città tra arte, musica e suggestioni estive ... Scrive intoscana.it