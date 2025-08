Ricci resta al centro delle indagini | i pm chiedono dei rapporti con Santini

Ieri è stato interrogato l'ex capo di gabinetto Arceci: gli inquirenti vogliono chiarire il rapporto tra il candidato governatore e il suo ex collaboratore. Nell'indagine sulla scultura per Rossi spunta un nuovo sponsor fantasma.

Ricci resta in campo. Il Pd: «Vada avanti». Conte studia il caso - Dopo l’avviso di garanzia, Matteo Ricci prosegue il suo tour elettorale. Ieri non ha mancato di presenziare all’appuntamento annunciato da tempo, un evento che si teneva a Fermo, nella sua […] The post Ricci resta in campo.

Affidopoli, Ricci: vado avanti: "Non mi faccio intimorire". Resta il rebus Cinque Stelle - "Se pensano di intimorirmi con una vicenda così, non hanno capito di che pasta sono fatto". Dove eravamo rimasti? A neanche ventiquattro ore dal video in cui comunicava di avere ricevuto un avviso di garanzia, l’eurodem Matteo Ricci torna in scena a Casabianca di Fermo, alla kermesse di Progetto civico Italia, rilancia e attacca il centrodestra, dopo avere incassato il sostegno di Pd e alleati, ma col rebus dei Cinque Stelle.

La destra tifa Affidopoli ma Ricci resta in corsa; Inchiesta di Pesaro, Franco Arceci 7 ore davanti ai magistrati: “Ho risposto a tutte le domande, esco sereno”; Matteo Ricci indagato in “Affidopoli”: è il candidato del campo largo alle Regionali nelle Marche.

La destra tifa Affidopoli ma Ricci resta in corsa - Regionali (Politica) Un invito a comparire, mercoledì prossimo, davanti ai magistrati, accompagnato dal necessario avviso di garanzia, segna il passo della campagna elettorale per le regionali delle M ... Si legge su ilmanifesto.it

Schlein e il Pd blindano anche l’indagato Ricci: “Ha detto di essere estraneo, resta il nostro candidato” - La segretaria dem ribadisce il sostegno a Ricci che si dichiara estraneo ai fatti: "Il Pd è assolutamente al suo fianco" ... Da ilfattoquotidiano.it