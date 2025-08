Ricci resta al centro delle indagini | i pm chiedono dei rapporti con Santini

È stato veltroniano, bersaniano, renziano, lettiano, draghiano. Adesso Matteo Ricci,  per sopravvivere, deve provare l’ebbrezza di pensarsi contiano, visto che il suo futuro politico è legato agli umori dell’ex avvocato del popolo. Ma forse questa non è la prova più dura della sua corsa a governatore delle Marche. Il candidato, indagato a Pesaro con l’accusa di corruzione, deve, infatti, preoccuparsi non solo della sua carriera politica, ma anche del procedimento penale in cui è coinvolto. Mercoledì, con sprezzo del pericolo, si è dichiarato «molto sereno», probabilmente scordando che Matteo Renzi  «stai sereno» lo usava come estrema unzione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ricci resta al centro delle indagini: i pm chiedono dei rapporti con Santini

**M5S sosterrà Matteo Ricci alle Regionali delle Marche** Giuseppe Conte ha dato il via libera ufficiale durante il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle all'appoggio alla candidatura di **Matteo Ricci** (PD) alle elezioni regi

Ricci resta al centro delle indagini: i pm chiedono dei rapporti con Santini - Ieri è stato interrogato l'ex capo di gabinetto Arceci: gli inquirenti vogliono chiarire il rapporto tra il candidato governatore e il suo ex collaboratore. Secondo panorama.it