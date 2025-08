Sfiora il grottesco ascoltare il candiato nelle Marche, Matteo Ricci, attaccare il governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli. L’ex sindaco di Pesaro “graziato” (per ora) da Giuseppe Conte, ma fino a prova contraria, per l’avviso di garanzia ricevuto; tenuto sotto torchio per cinque ore dagli inquirenti nella giornata di giovedì, cosa avrĂ mai da gioire e lanciare accuse? Il Tribunale del popolo rappresentato da Conte gli ha concesso “l’onore” dell’alleanza e ha pure la faccia di bronzo di alzare la cresta? Ricci accusa Acquaroli e il centrodeatra di usare le istituzioni per fini politici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ricci grottesco, accusa Acquaroli ma si dà la zappa sui piedi: è lui ad usare una sala della provincia come ufficio a costo ridicolo