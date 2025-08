riccardo bonandini caloni porta la scuderia pan sul podio nazionale alle ponyadi kep italia

La Scuderia Pan celebra un importante risultato a livello nazionale grazie a Riccardo Bonandini Caloni. Il giovane cavaliere aretino, classe 2017, ha conquistato la medaglia di bronzo con la rappresentativa della Toscana alle Ponyadi Kep Italia 2025, tenutesi all’Arezzo Equestrian Centre. In sella al fidato pony Pippo, Bonandini Caloni ha affrontato un percorso di endurance di tre chilometri, sfidando coetanei di nove regioni italiane in una gara che ha messo in luce la sua preparazione e la perfetta intesa con l’animale. Il terzo posto ottenuto dalla squadra toscana, dietro a Umbria e Lazio, rappresenta un risultato di grande prestigio per il giovane atleta e per la Scuderia Pan. 🔗 Leggi su Lortica.it

