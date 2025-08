Riccardo Allegretti deve abbandonare il ritiro | non sarà più il tecnico del Chievo Verona

L’A.C. ChievoVerona ha comunicato venerdì 1 agosto, attraverso una nota ufficiale, che l’allenatore della prima squadra, Riccardo Allegretti, ha lasciato anticipatamente il ritiro di Sauze d’Oulx per «motivi familiari che lo terranno lontano dai campi per un periodo di tempo indefinito». In. 🔗 Leggi su Veronasera.it

