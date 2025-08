Riaperto il caso sulla morte di Francesco Ancona indagata la moglie | fu assolta per tentato omicidio contro il figlio

La Procura ha riaperto le indagini sulla morte di Francesco Ancona, l'operaio trovato morto su una strada nel Pavese nel febbraio 1987. Il caso fu classificato come suicidio ma ora i pm indagano sull'ipotesi che sia stata la moglie Giovanna Navarra a commissionare l'uccisione del marito a un sicario. Nel 2024 la donna fu assolta in un processo per tentato omicidio nei confronti del figlio: anche in quel caso era stata accusata di aver assoldato un killer per ucciderlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morte di Francesco Ancona, il caso riaperto dopo 38 anni: "Non fu suicidio, la moglie assoldò un killer" - A distanza di 38 anni della morte di Francesco Ancona, il cui decesso era stato classificato dagli inquirenti come suicidio, arriva una svolta inaspettata che potrebbe far capovolgere il caso. Secondo today.it

Chi era Francesco Ancona, trovato morto sul ciglio della strada: dopo 38 anni si indaga per omicidio - La Procura ha riaperto il caso di Francesco Ancona, operaio edile che l'11 febbraio del 1987 fu trovato senza vita sul ciglio della provinciale 26 a Mortara ... Riporta fanpage.it