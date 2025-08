Riaperta la Strada della Forra riapre dopo 19 mesi per la gioia dei residenti e turisti motociclisti in primis

Tremosine (Brescia), 1 agosto 2025 – La Strada della Forra di Tremosine, chiusa da 19 mesi per evitare rischi di ordine idrogeologico dopo che si erano verificati spostamenti del costone roccioso, è stata riaperta questa mattina a mezzogiorno. L’ ottava meraviglia del mondo, secondo Winston Churchill, e di per certo una delle attrattive turistiche più importanti dell’Alto Garda Bresciano è tornata transitabile. I primi a tirare un sospiro di sollievo sono stati gli abitanti, i commercianti, ristoratori, albergatori e baristi del comune abbarbicato tra le alture del Parco dell’Alto Garda Bresciano, che hanno vissuto un incubo fatto di tragitti allungati, per andare al lavoro, sulla riva del lago e persino per raggiungere servizi primari e supermercati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riaperta la Strada della Forra riapre dopo 19 mesi per la gioia dei residenti e turisti (motociclisti in primis)

In questa notizia si parla di: riaperta - strada - forra - mesi

Importante fuga di gas: durante i lavori salta un tubo del metano, strada chiusa (poi riaperta) - Emergenza a Genova martedì pomeriggio per un'importante fuga di gas in Valpolcevera. In seguito a lavori di scavo in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, un tubo di media pressione del metano è stato lesionato, creando una grossa fuga di gas.

Riaperta la strada che collega Gello Biscardo a Castiglion Fibocchi. Investiti 180mila euro - "Questa mattina, con grande soddisfazione - afferma il sindaco Marco Ermini in una nota - abbiamo ufficialmente riaperto la strada bianca interna che collega la frazione di Gello Biscardo al centro di Castiglion Fibocchi, ristabilendo così il collegamento tra parte del Casentino e la strada.

Riaperta la strada bianca interna che collega la frazione di Gello Biscardo al centro di Castiglion Fibocchi - Arezzo, 28 maggio 2025 – Ieri mattina, con grande soddisfazione - afferma il Sindaco Marco Ermini - abbiamo ufficialmente riaperto la strada bianca interna che collega la frazione di Gello Biscardo al centro di Castiglion Fibocchi r istabilendo così il collegamento tra parte del Casentino e la strada provinciale SP1.

Tremosine, dopo 19 mesi riaperta la strada della Forra; Riaperta la Strada della Forra riapre dopo 19 mesi per la gioia dei residenti e turisti (motociclisti in primis); Strada della Forra, i lavori di asfaltatura avvicinano la riapertura.

Riaperta la Strada della Forra riapre dopo 19 mesi per la gioia dei residenti e turisti (motociclisti in primis) - Tremosine (Brescia), 1 agosto 2025 – La Strada della Forra di Tremosine, chiusa da 19 mesi per evitare rischi di ordine idrogeologico dopo che si erano verificati spostamenti del costone roccioso, è ... Secondo ilgiorno.it

La Strada della Forra è stata riaperta: era chiusa da dicembre 2023 - Il tratto della Sp38 a Tremosine era impraticabile per motivi di sicurezza: da venerdì 1 agosto si può nuovamente circolare, seppur con qualche limitazione ... Da giornaledibrescia.it