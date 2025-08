Revocato il divieto di balneazione davanti a via Leopardi dopo gli sversamenti per il maltempo

Il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza che revoca il divieto di balneazione nell'area di mare antistante via Leopardi sul lungomare nord. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale ricordando che il divieto era in vigore dal 29 luglio. Lo stop ai bagni era stato disposto in via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara: revocato il divieto temporaneo di balneazione nella zona antistante via Leopardi - E' stata revocata oggi l'ordinanza del 29 luglio che imponeva il divieto temporaneo di balneazione nel transetto di costa denominato “Zona antistante via Leopardi" ... Si legge su rete8.it

PESCARA: REVOCATO DIVIETO BALNEAZIONE ZONA VIA LEOPARDI - PESCARA ‚Äď È stata revocata oggi l‚Äôordinanza del 29 luglio che imponeva il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa denominato ‚ÄúZona antistante via Leopardi‚ÄĚ, a Pescara. Lo riporta abruzzoweb.it