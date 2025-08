Resta in carcere la spia cinese accusata di voler alterare i vaccini Covid I giudici | Gravi indizi di colpevolezza

Deve restare in carcere, in attesa della conclusione del procedimento sulla richiesta di estradizione, Zewei Xu, il cinese 33enne arrestato il 3 luglio scorso dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Usa, che lo accusano di aver fatto parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-Covid nel 2020. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, che ha respinto l’istanza della sua difesa, indicando nell’ordinanza i “gravi indizi di colpevolezza”, contenuti nel “materiale di indagine” dell’inchiesta dell’ FbI, e soprattutto il “pericolo di fuga”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Resta in carcere la spia cinese accusata di voler alterare i vaccini Covid. I giudici: “Gravi indizi di colpevolezza”

