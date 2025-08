Resta in carcere Ivanhoe Schiavone figlio del superboss Sandokan

Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare per Ivanhoe Schiavone, 27 anni, per l'inchiesta sulla vendita di due terreni a Grazzanise (Caserta). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ivanhoe - schiavone - resta - carcere

Casalesi, nuovo business con le scommesse illegali: tra gli arrestati c'è il rampollo del clan Ivanhoe Schiavone - È stata definita operazione?Doppio gioco?, come doppio era il nuovo canale individuato dal clan dei Casalesi per macinare affari a cinque e sei zeri.

Casalesi, nuovo business con le scommesse illegali; il rampollo del clan Ivanhoe Schiavone arrestato per estorsione - È stata definita operazione?Doppio gioco?, come doppio era il nuovo canale individuato dal clan dei Casalesi per macinare affari a cinque e sei zeri.

Casal di Principe, riciclaggio e minacce per due terreni da 500mila euro: arrestato Ivanhoe Schiavone - Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno arrestato Ivanhoe Schiavone, ultimogenito di Francesco “Sandokan” Schiavone, storico boss del clan dei Casalesi.

Terreni del clan, Schiavone jr ancora in carcere; Terreni dei Casalesi, il Riesame conferma la custodia cautelare per Ivanhoe Schiavone; Schiavone pentito, a Casal di Principe resta solo Ivanhoe: gli altri in località protette.

Casalesi, resta in carcere il figlio di “Sandokan” - Ivanhoe Schiavone era stato arrestato per una vendita di terreni: accusato di riciclaggio, autoriciclaggio ed estorsione con ... Scrive napoli.repubblica.it

TERRENI DEL CLAN. Resta in carcere l’ultimo rampollo di Sandokan - Accusato, insieme a Pasquale Corvino, di riciclaggio, autoriciclaggio ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso ... Come scrive casertace.net