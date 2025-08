Residenti arriva il calo Per i cinesi niente boom e sempre meno italiani

In calo i residenti di Prato, per la prima volta dopo anni. La flessione non è di grande entità , ma è significativo il cambio di tendenza. I dati sono aggiornati allo scorso 30 giugno. La città conta 196.296 residenti, 282 in meno da inizio anno, con gli stranieri che hanno superato quota 50mila, di cui quasi 33mila cinesi, e sono il 25,62% degli iscritti all’anagrafe, mentre un anno fa erano il 24,3%. Continua il calo inesorabile dei cittadini italiani, che sono 146.013, ovvero quasi seicento in meno dal 1° gennaio e 1.200 in meno rispetto al 30 giugno 2024: in media l’anagrafe ne perde più di tre al giorno, nonostante le numerose acquisizioni di cittadinanza da parte di immigrati da Romania, Albania e altri paesi dell’Est (non dalla Cina). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Residenti, arriva il calo. Per i cinesi niente boom e sempre meno italiani

