Rendiconto bocciato è paralisi politica in Provincia Fratelli d' Italia | Nobiletti si dimetta

“Sono passati quasi quattro mesi dal 19 aprile. In questo tempo l’azione amministrativa della Provincia è stata paralizzata da logiche spartitorie e interessi personali. È stata scelta la crisi, non il confronto. La resa dei conti, non la responsabilità ”.Così il presidente della Provincia di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Incidente diplomatico in Provincia dopo il "no" al Rendiconto, Pd e Con respingono il richiamo del segretario generale - “Il voto negativo espresso in Consiglio sul rendiconto di gestione per l’anno 2024 non costituisce né un’anomalia né un’inadempienza, bensì un atto politico pienamente legittimo da parte di consiglieri di opposizione”.

Rendiconto della Provincia non approvato, in consiglio salta il numero legale. Le conseguenze su personale e cantieri - Una situazione sempre più paradossale quella che si è venuta a creare, ormai da settimane, all'interno dell'amministrazione provinciale di Arezzo.

Provincia di Arezzo in stallo: gravi ripercussioni per i servizi e i lavoratori a causa della mancata approvazione del rendiconto - Le sigle sindacali e la RSU della Provincia di Arezzo, nell’interesse delle lavoratrici, dei lavoratori dell’Ente e della cittadinanza, esprimono congiuntamente profonda preoccupazione per la grave situazione in cui versa l’Amministrazione provinciale.

Rendiconto bocciato, comune di Avellino rischia lo scioglimento - Bocciato il rendiconto di gestione del 2024 del comune di Avellino e sul capoluogo irpino, un anno dopo le elezioni che decretarono sindaco Laura Nargi, sostenuta da liste civiche, incombe lo ... Lo riporta ansa.it

Consiglio Provincia Terni ha approvato il rendiconto 2024 - Regione Umbria Consiglio Provincia Terni ha approvato il rendiconto 2024 Votato da Ap, Bandecchi e Ferranti, gli altri astenuti TERNI, 02 luglio 2025, 18:04 Redazione ANSA - Riporta ansa.it