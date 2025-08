Renault group potenzia la sua presenza in India

ROMA (ITALPRESS) – Renault Group accelera il suo sviluppo in India, uno dei mercati automobilistici più dinamici del mondo. Nell’ambito della strategia che mira a trasformare il Paese in un hub internazionale chiave, il Gruppo ha compiuto un ulteriore passo avanti acquisendo da Nissan il 51% delle quote restanti dello stabilimento congiunto di Chennai (Renault Nissan Automotive India Private Ltd – RNAIPL), che sarà pertanto di sua esclusiva proprietà . RNAIPL sarà così integrata al 100% nel bilancio consolidato di Renault Group. Questo potenziamento rientra in una dinamica ben più ampia, contraddistinta dall’apertura del più grande Centro Design di Renault Group al di fuori della Francia, annunciata ad aprile, e dal lancio di Nuovo Renault Triber, primo modello di un’ambiziosa offensiva prodotto composta da quattro novità . 🔗 Leggi su Ildenaro.it