renata simoncini e livio jr chi sono la compagna e il figlio di livio macchia dei camaleonti

Livio Macchia ha sempre protetto la sua vita privata, un’artista di altra risma osservando le dinamiche attuali dello showbiz. Per anni  è stato legato a Renata Simoncini, sua compagna  per un’ampia parentesi della sua vita e con la quale ha dato alla luce il suo unico figlio, Livio Jr. Livio Macchia, storico bassista e fondatore della leggendaria band beat italiana I Camaleonti è morto, qualche giorno fa, all’età di 83 anni.  Originario di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, Macchia aveva creato il gruppo musicale all’inizio degli anni Sessanta insieme a Paolo De Ceglie e Riki Maiocchi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

