Regista cercasi | la Fiorentina stringe per un playmaker Nicolussi Caviglia il preferito per i Viola

Fiorentina alla ricerca di un centrocampista: si stringe per un regista, con Nicolussi Caviglia il preferito dei viola La Fiorentina è alla ricerca del tassello mancante per completare il suo centrocampo: un regista vero, un metronomo capace di dettare i tempi e impostare il gioco. Dopo l'addio dei precedenti interpreti e le nuove idee tattiche .

