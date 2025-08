Regione nuove regole sul lavoro agile | i dipendenti potranno anche donare ferie ai colleghi

L'assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, insieme alla dirigente generale Salvatrice Rizzo, ha presentato ai sindacati le nuove circolari attuative su lavoro agile, smart working e coworking, e ferie solidali.I documenti, che saranno pubblicati nei prossimi.

Rinnovo CCNL 2022-24: più soldi, buoni pasto, lavoro agile, più trasparenza nella gestione dei fondi. Cosa chiedono i sindacati tra convergenze e divergenze - Nel pomeriggio del 7 maggio si è svolta presso la sede dell’ARAN la terza sessione del negoziato per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022/2024.

Rinnovo CCNL 2022/24, le richieste Snals: assunzioni, lavoro agile e buoni pasto ma si allungano i tempi - Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto Scuola, Università e Ricerca entra in una fase cruciale.

Dalla rappresentanza al lavoro agile, ecco temi al centro assemblea Manageritalia - (Adnkronos) – Le 'nuove frontiere' del mondo del lavoro e dell'impresa. E in ruolo dei manager verso gli scenari futuri.

