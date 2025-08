Regione Lombardia finanzia 39 progetti culturali della Bergamasca per oltre 745mila euro

Sono 39 i progetti finanziati da Regione Lombardia in provincia di Bergamo grazie all' Avviso Unico 2025, per un investimento complessivo che supera i 745.000 euro. In tutta la regione sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per sostenere 310 progetti complessivi. "Abbiamo premiato la qualità – ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso – la varietĂ e la capacitĂ di dialogare con le comunitĂ . Dietro ogni progetto c'è un presidio culturale che custodisce e rinnova l'identitĂ lombarda: dalla musica al teatro, dalle arti visive al patrimonio immateriale. I numeri restituiscono una fotografia dinamica: ogni provincia ha presentato proposte solide, frutto di esperienze radicate nel territorio.

In questa notizia si parla di: regione - progetti - euro - lombardia

