Regione approvato l’assestamento di bilancio 2025 | le novità

Roma, 1 agosto 2025 – Dalle risorse per il Santa Lucia e l’edilizia popolare a quelle per Gaza e contro la diffusione del virus West Nile, fino ai nuovi investimenti in servizi, imprese e cittadini. Il consiglio regionale del Lazio ha approvato, dopo una lunga maratona, la manovra finanziaria legata all’assestamento delle previsioni di bilancio 2025-27 che cuba circa 180 milioni di euro. Tra le misure piĂą importanti, previste dai provvedimenti, ci sono 30 milioni di euro per partecipare insieme ad Inail ed Enea al salvataggio della fondazione Santa Lucia, con l’obiettivo di garantire la continuitĂ delle prestazioni specialistiche e la tutela dei lavoratori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

