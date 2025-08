Regione 275 milioni di euro in più di risorse per il triennio 2025-2027

FIRENZE – In consiglio regionale i conti dell’ente: circa 275 milioni di euro in più per il trienno 2025-2027. Approvati a maggioranza gli atti che compongono la manovra finanziaria della Regione: il Documento di Economia e Finanza 2026, la terza integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Defr 2025), gli interventi normativi collegati alla terza variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, la terza variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Sugli atti hanno votato a favore Pd, Italia Viva e Gruppo Misto–Alleanza Verdi e Sinistra. Contrari Fratelli d’Italia, Lega, Gruppo Misto Merito e Lealtà , Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: regione - milioni - euro - risorse

Conerobus, casse vuote: ammanco da 1,8 milioni. Li chiedono alla Regione - ANCONA Un bus che sia chiama Desiderio. Ancora guai per Conerobus, la partecipata del trasporto pubblico locale anconetano, che resta sospesa nel limbo di un bilancio alla canna del gas e in.

Montagna e sport invernali, dalla Regione 50 milioni per rilanciare il sistema neve - Uno stanziamento da 50 milioni di euro per sostenere, innovare e valorizzare il patrimonio sciistico del Piemonte.

Editoria, via libera della Regione a contributi per 3 milioni alle imprese - Via libera dalla giunta regionale al decreto del presidente della Regione per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radiotelevisive che operano in Sicilia.

Regione Liguria stanzia 1,8 milioni di euro a sostegno del fondo affitti, con un incremento di 100 mila euro rispetto al 2024 Le risorse verranno erogate in totale a 23 comuni ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa Vai su X

Regione Liguria stanzia 1,8 milioni di euro a sostegno del fondo affitti, con un incremento di 100 mila euro rispetto al 2024 Le risorse verranno erogate in totale a 23 comuni ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa La ripartizione verrà definita nel Vai su Facebook

Fondo sociale regionale 2025, risorse per 59 milioni; Logistica, Veneto: 23 milioni da assestamento di bilancio per miglioramenti infrastrutturali; Aree interne della Toscana, dalla Regione ecco 12,2 milioni di euro alla Valdichiana senese.

La Regione Liguria ha a disposizione 174 milioni di euro in più: incrementato il fondo affitti - L'assestamento di bilancio approvato a maggioranza dopo una lunga maratona in Consiglio. Secondo rainews.it

Dalla Regione 35 milioni di euro per gli ospedali di Latina e Frosinone - Roma, 18 luglio 2025 – Ulteriori 35 milioni di euro sono stati assegnati dalla Giunta regionale per gli ospedali delle province di Latina e Frosinone, attraverso il finanziamento previsto dalla legge ... Si legge su ilfaroonline.it