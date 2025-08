Regionali Schlein spinge sul M5S | Bene Ricci ora chiudiamo altre alleanze

Una "sfida decisiva" quella nelle Marche secondo la leader del centrosinistra, sempre più convinta che sia possibile portare in tutte le regioni la coalizione al completo, tutta a sostegno di un unico candidato. "Stiamo lavorando per chiudere le alleanze anche in tutte le altre regioni che andranno al voto", ha infatti annunciato Schlein a margine dell'incontro elettorale di oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regionali, Schlein spinge sul M5S: “Bene Ricci, ora chiudiamo altre alleanze”

In questa notizia si parla di: alleanze - regionali - schlein - spinge

Schlein: ‘alle Regionali costruiremo alleanze vincenti’ - ''Stiamo lavorando per chiudere le alleanze più competitive e forti in tutte le sei regioni che vanno al voto'', ha detto la segretaria del Pd

Regionali, Schlein: "Giani? Speriamo di chiudere al più presto alleanze inclusive" - “Siamo al lavoro in tutte le sei Regioni che vanno al voto per costruire alleanze più inclusive e più competitive.

Regionali, Schlein: "Stiamo lavorando per costruire alleanze vincenti per battere le destre" - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "Stiamo al lavoro in tutte le sei Regioni che vanno al voto, per costruire le alleanze più competitive che battano le destre.

Genova e Ravenna a sinistra, il Pd spinge il campo largo. Schlein esulta: uniti si vince; Alle radici della strana alleanza PD–M5S; Elezioni Regionali in Toscana, nervosismo nel Pd e M5S spaccato: la strada stretta del campo largo.

L’inchiesta di Milano e le spine del campo largo: Schlein blinda Sala, ma rischia sulle alleanze - L’inchiesta della procura può condizionare il campo largo e le sfide alla destra ... Segnala editorialedomani.it

Schlein, alle Regionali costruiremo alleanze vincenti - Nelle sei Regioni criterio ostinatamente unitario" ROMA, 09 luglio 2025, 12:12 Redazione ANSA - ansa.it scrive