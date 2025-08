Regionali in Calabria e nuove tensioni nel centrosinistra | pressing M5s e frenate Pd tutti i nomi in campo e perché Conte stavolta è in vantaggio

Dopo settimane di trattative in vista delle Regionali, in cui i nomi dei candidati stavano inziando a prendere forma con la campagna elettorale estiva pronta a decollare, ecco che un colpo di scena rimescola completamente le carte del gioco. Le dimissioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catanzaro, hanno stravolto lo scenario. E non per il centrodestra, che sembra comunque deciso a puntare ancora sul governatore uscente. «Mi dimetto per ricandidarmi», ha detto lo stesso Occhiuto in un video diffuso ieri sui social. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: regionali - nomi - calabria - tensioni

Regionali, De Luca senza freni: “Sento nomi di gente che non sa fare la ‘O’ con il bicchiere” - Tempo di lettura: 2 minuti “Sento circolare nomi di persone che non sanno fare neanche la ‘O’ con il bicchiere, ciucci, che non hanno amministrato niente.

Regionali 2025, De Luca avverte Pd e M5S: "Sento nomi di ciucci che non sanno fare O col bicchiere" - "Sento circolare nomi di persone che non sanno fare neanche la 'O' con il bicchiere, ciucci, che non hanno amministrato niente.

Elezioni regionali, Pd e Movimento Cinque Stelle in campo: ecco i nomi dei candidati - Con la discussione sul terzo mandato che continua ad animare il dibattito politico campano, nei partiti del centrosinistra le manovre per la composizione delle liste iniziano a farsi sempre più concrete.

Regionali in Calabria e nuove tensioni nel centrosinistra: pressing M5s e frenate Pd, tutti i nomi in campo e perché Conte stavolta è in vantaggio; Collegio sindacale delle aziende sanitarie, designati i componenti regionali – NOMI; Nomi, tensioni, incastri. Murone non cede, scontro nel centrodestra a Lamezia per la presidenza del consiglio.

Regionali in Calabria e nuove tensioni nel centrosinistra: pressing M5s e frenate Pd, tutti i nomi in campo e perché Conte stavolta è in vantaggio - In Calabria, il Movimento 5 Stelle gode di un ampio consenso, Baldino: «Sono a disposizione» L'a ... msn.com scrive

La sanità infuoca ancora il Consiglio regionale della Calabria. Alta tensione sull’Aou di Cosenza - Ma in commissione Bilancio è saltato il banco: il centrodestra costretto a rivedere i piani ... Come scrive msn.com