Regionali Campania il sondaggio Cirielli e Piantedosi avanti Spunta Marta Schifone

Tempo di lettura: 2 minuti Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli sono in cima alle preferenze dei campani come candidati alle elezioni per la presidenza delle regione che si terranno il prossimo autunno, nella coalizione di centrodestra. Sono i dati che emergono dalla rilevazione demoscopica effettuata da EMG Different per Adnkronos. Nel dettaglio, alla domanda ‘Secondo lei qual è il miglior candidato del centrodestra’, Piantedosi – che ha più volte ribadito la propria indisponibilità alla candidatura – e Cirielli raccolgono il 21% delle preferenze, a seguire le deputate Mara Carfagna e Marta Schifone, rispettivamente con il 17% e il 12%, il rettore dell’università Vanvitelli Giovanni Francesco Nicoletti con il 12%, il presidente dell’Unione industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci con il 9%, il commissario Zes Giosy Romano con il 5% e il deputato Gianpiero Zinzi con il 3%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali Campania, il sondaggio. Cirielli e Piantedosi avanti. Spunta Marta Schifone

