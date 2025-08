Reggio Calabria scoperta ‘giungla’ di marijuana e arsenale con munizioni da guerra

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un‚Äôoperazione coordinata tra i carabinieri di Stilo e Monasterace. Una vasta piantagione di marijuana nascosta tra i terrazzamenti montani e un‚Äôabitazione trasformata in un deposito clandestino di armi e droga: √® questo il risultato di una maxi operazione condotta dai carabinieri delle stazioni di Stilo e Monasterace, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. La ‚Äúgiungla verde‚ÄĚ scoperta tra le montagne. Nel territorio montano di Stilo, precisamente in localit√† Quote Roseto, i militari hanno scoperto una vera e propria piantagione illegale composta da circa 850 piante di cannabis, in piena fase vegetativa e di altezza variabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

