Regge l' accordo con l' Ue Trump conferma i dazi al 15% | Nuove tariffe alzate al 35% per il Canada e al 39% per la Svizzera | Misure in vigore dal 7 agosto

Firmato l'ordine esecutivo che prevede nuovi dazi a decine di Paesi: si va da un minimo del 10% a un massimo del 41% contro la Siria. Il presidente Usa: "Nuove intese possibili, incasseremo centinaia di miliardi di dollari". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Regge l'accordo con l'Ue, Trump conferma i dazi al 15% | Nuove tariffe alzate al 35% per il Canada e al 39% per la Svizzera | Misure in vigore dal 7 agosto

In questa notizia si parla di: dazi - regge - accordo - trump

Pil a +0,6%: la domanda interna dell’Italia regge i dazi (per ora) - Le famiglie e le imprese italiane rimangono la vera ricchezza del Paese: ancora una volta sarà la domanda interna a sostenere la crescita del Pil che, secondo l’Istat, nel 2025, si stabilizzerà allo 0,6% con la prospettiva di salire dello 0,8% nel 2026.

Dazi Usa al 30%, allarme per l’export. Ma la Toscana diversifica e regge l’urto - Firenze, 21 luglio 2025 – Secondo le stime dell’ufficio studi Cgia di Mestre, i dazi doganali al 30% annunciati dall’amministrazione Trump e in arrivo il 1° agosto potrebbero costare all’economia italiana fino a 35 miliardi di euro l’anno.

Trump, oggi scattano i dazi Usa: regge l'accordo con l'Ue, confermati al 15% | Quelli al Canada alzati dal 25 al 35% - Firmato l'ordine esecutivo che prevede nuovi dazi a decine di Paesi: si va da un minimo del 10% a un massimo del 41% contro la Siria

Regge l'accordo con l'Ue, Trump conferma dazi al 15%. Quelli per il Canada salgono al 35% Vai su X

Meloni e Von der Leyen esultano: hanno trovato l’accordo con Trump. Wow! E in effetti c’è di che esultare. È un accordo fantastico. Per Trump, però: dazi al 15% e 750 miliardi (avete letto bene: 750 miliardi) di armi e gas. Per l’Italia (daje Meloni!) C’è poi un’ult Vai su Facebook

Dazi, contro l'Ue il 15%. Trump firma tariffe dal 10% al 41%, inasprite al 35% per il Canada; Dazi, le ultime notizie in diretta | Ue: ci aspettiamo che domani Trump applichi tariffe al 15%. Altri 90 giorni per l'accordo con il Messico. Milano maglia nera in Europa; L'ora dei dazi, contro l'Ue il 15%. Trump firma tariffe dal 10% al 41%, inasprite al 35% per il.

Scure di Trump sul Canada: dazi al 35%. Regge l'accordo con l'Ue al 15% - Il presidente Usa firma un ordine esecutivo che impone nuovi dazi: per l’Ue confermata tariffa al 15% dal 7 agosto. msn.com scrive

Trump impone nuovi dazi, regge l'accordo con l'Ue al 15% - La notizia arriva quando in Europa è già passata la mezzanotte ma negli Stati Uniti la deadline per i nuovi dazi di Donald Trump non è ancora scaduta. Come scrive ansa.it