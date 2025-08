Rees-Zammit addio Nfl torna al rugby | Galles ci sono | pronto a giocare in nazionale

Il 24enne talento del rugby mondiale si arrende: l'esperienza col football è stata disastrosa. Mai in campo coi Chiefs e mai in campo come wide receiver dei Jaguars. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rees-Zammit addio Nfl, torna al rugby: "Galles, ci sono: pronto a giocare in nazionale"

