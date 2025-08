Se sei un appassionato di FC 25 Ultimate Team, preparati a mettere le mani su una delle carte piĂą ambite del momento. L’obiettivo “Questi sono i FUTTIES 2!” è online e ti offre l’opportunitĂ di aggiungere alla tua squadra una versione FUTTIES 96 di Reece James. Con un rating impressionante e una doppia skill moves a 5 stelle e piede debole a 5 stelle, questo oggetto giocatore si presenta come un vero e proprio jolly in campo. Può ricoprire ruoli chiave come terzino sinistro (LB), difensore centrale (CB) e centrocampista (CM), offrendoti una versatilitĂ tattica senza precedenti. Le sue statistiche parlano da sole: VEL 96. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Reece James FUTTIES 96: Ecco come sbloccare il terzino su FC 25!