Reduce dal tutto esaurito a San Siro Gabry Ponte ospite alla Praja

GALLIPOLI - Il 2 agosto alla Praja Gallipoli arriva Gabry Ponte, da 25 anni tra i dj italiani più amati di sempre. Reduce da un memorabile tutto esaurito a San Siro, farà finalmente ballare anche il Salento con un dj set da non perdere.Con una carriera straordinaria che dura da oltre 25 anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: reduce - tutto - esaurito - siro

Reduce dal tutto esaurito a San Siro, Gabry Ponte ospite alla Praja; Gabry Ponte fa ballare Praja Gallipoli il 2/8; Olly annuncia il primo concerto a Milano all'Ippodromo Snai di San Siro ed è già soldout.

San Siro, tutto esaurito per il poker di Vasco - il Giornale - Così, per il debutto a San Siro di Live Kom 011 (una serie di concerti, ieri sera, questa sera, domani e mercoledì prossimo, tanto per incominciare, andate subito esaurite, e molti fan sono ... Segnala ilgiornale.it

Cesare Cremonini incanta San Siro tutto esaurito - Panorama - 000 spettatori allo Stadio San Siro di Milano, dando il via al suo attesissimo tour “Cremonini LIVE25”. Riporta panorama.it